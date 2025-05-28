В Иране проходит встреча руководителей таможенных управлений стран-членов ОЭС

БАКУ /Trend/ - В Тегеране началось 10-е заседание руководителей таможенных управлений стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом передает Trend со ссылкой на таможенную администрацию Ирана.

Сообщается, что в заседании принимают участие руководители таможенных ведомств Ирана, Турции, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана и Пакистана, а также высокопоставленная делегация Международного союза дорожного транспорта (The International Road Transport Union). Руководители таможенных управлений Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана присоединились к заседанию в видеоформате.

Отметим, что Пакистан, Турция, Иран, Афганистан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан являются членами ОЭС.

Добавим, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) товарооборот Ирана со странами-членами ОЭС составил 36,2 млн тонн на сумму 27,6 млрд долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!