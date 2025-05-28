В Лачине ведутся работы по строительству нескольких сел

ЛАЧИН /Trend/ - Ведутся внутригосударственные процессы по созданию сел и поселков Эрикли, Щербат, Пирджахан и Гюлебирд Лачинского района.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

"Часть проектов находится на стадии проектирования, а другая — на этапе прохождения экспертизы в соответствующих структурах. Мы намерены ускорить темпы выполнения этой работы.

Одновременно в восстановлении города особое внимание уделяется следующему этапу – проектированию нового жилого квартала и восстановлению улицы Гейдара Алиева. На этой улице планируется ввод в эксплуатацию ряда объектов культурной и социальной инфраструктуры. В настоящее время ведутся соответствующие работы",- добавил он.

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