Курортный комплекс Lachin Resort & Spa предлагает своим гостям широкий спектр услуг - замдиректора

ЛАЧИН /Trend/ - Курортный комплекс Lachin Resort & Spa предлагает своим гостям широкий спектр услуг.

Об этом Trend сказал заместитель директора комплекса отдыха Lachin Resort & Spa Вугар Ибрагимли.

По его словам, новый курортный комплекс премиального уровня​ Lachin Resort & Spa предлагает гостям 120 комфортабельных номеров различных категорий, а также 8 отдельных коттеджей для тех, кто ценит уединение и тишину. Все номера оснащены по последнему слову техники и открывают панорамный вид на горные пейзажи.

"Курортный комплекс предоставляет широкий спектр услуг: эксклюзивную SPA-зону, крытые и открытые бассейны, фитнес-центр, сауну, хамам, а также разнообразные оздоровительные процедуры.

Кроме того, наши рестораны предлагают как традиционные блюда азербайджанской кухни, так и интернациональные позиции. Особое внимание мы уделяем сезонным продуктам и качеству подачи", - отметил Ибрагимли.

Замдиректора также подчеркнул, что отель также ориентирован на прием VIP-гостей и официальных делегаций: предусмотрены отдельные переговорные залы и высокий уровень обслуживания с индивидуальным подходом к каждому гостю.

"Lachin Resort & Spa - это не просто место для отдыха. Это пространство, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы восстановить силы, насладиться комфортом и свежим горным воздухом", - добавил он.