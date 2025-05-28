Выросли официальные международные резервы ЦБА

Официальные международные резервы Центрального банка Азербайджана на начало мая текущего года немного выросли по сравнению с предыдущим месяцем, однако снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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