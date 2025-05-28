Впервые в Баку спектакль "Бродский: История жизни" в постановке Театра поэзии Владимира Глазунова

БАКУ /Trend Life/ - 31 мая в 20.00 впервые в Баку будет представлен моноспектакль "Бродский: История жизни" в постановке Театра поэзии Владимира Глазунова на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Спектакль посвящён 85-летию со дня рождения поэта, драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского. Композитор - Сергей Сиротин. Режиссёр - Ольга Константину. В главной роли – известный российский телеведущий, продюсер и режиссёр Владимир Глазунов.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/theatre/brodsky-a-life-story--/139840

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