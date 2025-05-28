Обсуждено расширение азербайджано-пакистанского военного сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Исламабаде состоялась 11-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.

Об этом в среду сообщили Trend в минобороне Азербайджана.

"Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджанской Республики, встретилась с начальником Главного управления внешнего военного сотрудничества Объединенного штаба Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения и углубления сотрудничества.

В заключение был подписан Протокол 11-й встречи на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы",- говорится в сообщении ведомства.

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