Чистые требования ЦБА к банкам и НКО выросли в годовом выражении
По состоянию на начало мая текущего года чистые требования Центрального банка Азербайджана к банкам и небанковским кредитным организациям показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти изменения отражают динамику в финансовом секторе страны.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB