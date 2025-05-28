Чистые требования ЦБА к банкам и НКО выросли в годовом выражении

По состоянию на начало мая текущего года чистые требования Центрального банка Азербайджана к банкам и небанковским кредитным организациям показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти изменения отражают динамику в финансовом секторе страны.

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