Cнизилась cкорость обращения маната

Скорость обращения азербайджанского маната на 1 мая текущего года снизилась по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года. По данным Центрального банка Азербайджана, показатель остается стабильным, хотя и демонстрирует незначительное снижение.

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