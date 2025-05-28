МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Иран поздравляет азербайджанский народ и правительство дружественной и соседней страны с Днем независимости.

Как сообщает в среду Trend об этом говорится в публикации на странице МИД Ирана в соцсети Х.

В публикации отмечается, что Иран желает Азербайджану подъема, прогресса, дальнейшего развития отношений между двумя народами.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День независимости. 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.

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