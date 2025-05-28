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Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму в 2026 году

Общество Материалы 28 мая 2025 10:53 (UTC +04:00)
Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму в 2026 году

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В 2026 году Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по лыжному альпинизму (ски-альпинизму).

Как сообщает в среду Trend, было одобрено обращение Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) для проведения этих турниров в Азербайджане.

На основании достигнутых результатов ISMF приняла решение о проведении соревнований на территории туристического комплекса "Шахдаг". Турниры включены в официальный календарь соревнований Международной федерации.

Чемпионат Европы запланирован на 4-8 марта, а Кубок мира - на 6-8 марта 2026 года в туристическом центре "Шахдаг".

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