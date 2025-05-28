На самом высоком подвесном мосту Азербайджана завершена почти половина строительных работ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На участке Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала завершено 70 процентов строительных работ.

Как сообщает в среду Trend, общая протяженность дороги, строящейся по второму техническому разряду, составляет 85,6 километра.

По словам начальника отдела Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Асимa Мамедли, строительство автомобильной дороги Муганлы–Исмаиллы–Габала началось ещё в 70-х годах прошлого века. Трасса пролегает по горным склонам, подверженным оползням, что нередко становилось причиной перебоев в движении автотранспорта. При реконструкции были учтены эти особенности рельефа и приняты соответствующие меры. В результате реконструкции протяженность дороги сократится на 8,8 километра.

Вдоль дороги через реку Агсучай строится подвесной мост, на котором выполнено 40 процентов строительных работ. Продолжается строительство тоннеля после моста длиной 885 метров. В рамках нового проекта предусмотрено строительство тоннеля и 17 мостов, включая один подвесной. При строительстве тоннеля строго соблюдаются экологические нормы, и зелёным насаждениям не нанесён ущерб.

Реконструкция самого короткого магистрального маршрута, ведущего из Баку в Северо-Западные регионы, внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Ожидается, что проект окажет положительное влияние на сферы туризма, сельского хозяйства и торговли. Новая магистраль повысит комфорт и скорость движения автотранспорта, а также обеспечит большую безопасность для водителей. Наряду с этим, модернизация дороги в соответствии с современными требованиями имеет важное значение для развития транспортной инфраструктуры страны. После завершения проекта укрепятся экономические связи в регионе, возрастет туристический потенциал и упростится привлечение инвестиций.

В целом, автомобильная дорога Баку–Шамахы–Муганлы–Исмаиллы–Габала имеет особое значение для удобства передвижения населения и считается самым коротким магистральным маршрутом, соединяющим Баку с районами Исмаиллы, Габала, Огуз, Шеки, Гах, Загатала и Балакен. Эта дорога, ведущая в важнейшие туристические регионы страны и впервые построенная по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в 70-х годах прошлого века, была перепроектирована по поручению Президента Ильхама Алиева с целью ее реконструкции.

После завершения строительства дороги прогнозируется дальнейший рост туристического потенциала региона. Повышение качества дороги, ведущей в такие туристические зоны, как Исмаиллы, Габала и Шеки, приведет к увеличению потока как внутренних, так и иностранных туристов. Инфраструктура, созданная для комфортного и безопасного путешествия туристов, окажет положительное влияние на развитие туристического сектора страны.

Отметим, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 мая ознакомился с работами, проводимыми на участке Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!