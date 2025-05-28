Разрабатываются предложения по восстановлению монастыря Агоглан в Лачине

ЛАЧИН /Trend/ - Государственные органы Азербайджана разрабатывают предложения по восстановлению монастыря Агоглан в Лачинском районе.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

"Предпринимаются усилия по восстановлению монастыря Агоглан. Государственные органы разрабатывают соответствующие предложения.

Государственные органы назначили своих представителей в Лачине не только для контроля над этими памятниками, но и для обеспечения регулярного надзора за другими объектами. Через этих представителей текущий статус всех памятников регулярно обновляется на основе поступающих данных",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!