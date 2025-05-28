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Названа дата церемонии открытия по случаю провозглашения Лачина культурной столицей СНГ

Общество Материалы 28 мая 2025 10:00 (UTC +04:00)
Названа дата церемонии открытия по случаю провозглашения Лачина культурной столицей СНГ

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЛАЧИН /Trend/ - Церемония открытия по случаю присвоения городу Лачин статуса культурной столицы СНГ состоится в ближайшие дни.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

"Церемония открытия по случаю присвоения городу Лачин статуса культурной столицы СНГ состоится 2-4 июня.

Мы ожидаем большое количество гостей на этом мероприятии. Как видите, мы полностью готовы к их приему",- добавил он.

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