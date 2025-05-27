Байрам Бегай направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Албания Байрам Бегай направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени народа Албании и от себя лично передаю Вам, Вашему народу искренние поздравления, пожелания мира и процветания.

Албания высоко ценит дружеские отношения с Азербайджаном и удовлетворена развитием партнерства между нашими странами. Наши отношения, построенные на взаимном уважении и общих интересах, постоянно развиваются. Высоко ценю Вашу важную роль в углублении нашего партнерства и выражаю признательность за это.

Уверен, что под Вашим руководством дружба между Албанией и Азербайджаном будет укрепляться, появятся новые возможности для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, туризм и инфраструктура.

Господин Президент, еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего национального праздника.

Выражаю Вам свое высочайшее почтение", - говорится в письме.