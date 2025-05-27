Названо количество электрозарядных станций в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ /Trend/ - По сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных по стране транспортных средств с электрическими и гибридными двигателями увеличилось вдвое. По республике в 291 пункте установлены 608 электрических зарядных устройств.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Огтай Керимов на состоявшейся сегодня в Баку общественной дискуссии на тему "Бизнес "зеленого" транспорта: возможности и перспективы", сообщает Trend.

"Из них по 160 пунктам 426 электрических зарядных устройств установлены в городе Баку, по 17 пунктам - 17 в Карабахе, по 2 пунктам - 4 в Восточном Зангезуре, по 101 пункту - 161 на других территориях. Из них 130 по 46 пунктам находятся в ОАО "Азеришыг", а 478 по 245 пунктам принадлежат другим физическим и юридическим лицам", - сказал он.

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