«Мы убеждены, что бизнес играет важную роль в формировании будущего, и воспринимаем эту ответственность с большой серьёзностью», — Айтадж Мухтарзаде, руководитель группы по связям с общественностью и коммуникациям в PASHA Holding

Интервьюер: Здравствуйте, Айтадж ханым. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Мы знаем, что PASHA Holding представляет собой крупный холдинг с множеством дочерних компаний, оказывающих значительное влияние на общество. В интервью мы бы хотели поговорить именно об этом влиянии.

Айтадж Мухтарзаде: Доброе утро, спасибо за приглашение! Действительно, создание положительного воздействия и вклад в построение более устойчивого мира - один из наших стратегических приоритетов. Мы создаём ценность для общества, в котором работаем, в самых разных направлениях - от предоставления высококачественного клиентского сервиса и поддержки экономического роста до устойчивого развития, благополучия сотрудников, социальной ответственности и продвижения инноваций. Эти направления не разрозненные инициативы, а часть комплексной стратегии, ориентированной на долгосрочные результаты. Мы убеждены, что бизнес играет важную роль в формировании будущего и воспринимаем это со всей ответственность.

Интервьюер: Предлагаю перейти к теме устойчивого развития и одной из важнейших событий прошлого года - конференции COP29, которая прошла в нашей стране. Многим было бы интересно узнать, какой вклад внес PASHA Holding в эту область. Какие конкретные шаги были предприняты?

Айтадж Мухтарзаде: Устойчивое развитие уже много лет является неотъемлемой частью нашей стратегии - наша деятельность в этом направлении началась задолго до того, как Баку был выбран принимающей стороной COP29. Однако проведение конференции стало для нас дополнительным стимулом для активизации усилий.

В прошлом году мы расширили ряд инициатив по снижению негативного воздействия на окружающую среду, развитию возобновляемых источников энергии и внедрению устойчивых бизнес-практик. Мы поддерживаем «зелёные» финансовые проекты, применяем экологически чистые решения и стремимся интегрировать устойчивые подходы во все аспекты нашей деятельности.

Параллельно развиваем партнёрства, способствующие распространению ответственного ведения бизнеса в различных секторах экономики. Наши банки играют важную роль в поддержке национальных целей климатического финансирования, согласованных в рамках COP29. Также мы стремимся к приведению всех наших финансовых и нефинансовых активов в соответствие с климатическими приоритетами и стратегическими целями компании.

Интервьюер: А что конкретно делал PASHA Holding в период самой конференции?

Айтадж Мухтарзаде: Участвуя в COP29 как один из активных партнеров, PASHA Holding провел ряд содержательных встреч и дискуссий, сотрудничал с международными и региональными заинтересованными сторонами и представил собственное видение устойчивого будущего. В «Зеленой зоне» мы организовали стенд холдинга и провели тематические сессии с участием наших дочерних компаний — PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance, PASHA Life, AgroDairy и PASHA Real Estate. Основное внимание было уделено таким вопросам, как климатическое финансирование, устойчивое сельское хозяйство и роль частного сектора в обеспечении инклюзивного «зеленого» перехода.

Это участие дало нам возможность обменяться опытом, укрепить связи с международными партнерами и изучить разные подходы к борьбе с климатическими вызовами. В рамках взаимодействия с представителями государственных структур, международных организаций и частного сектора мы расширили потенциал для реализации устойчивых инициатив как в Азербайджане, так и за его пределами.

Ключевые направления нашей стратегии в области устойчивого развития включают минимизацию экологического следа, инвестиции в проекты по декарбонизации и переходу к «зеленой» энергетике, а также внедрение технологических решений для преодоления последствий изменения климата. В будущем мы планируем провести всестороннюю диагностику и анализ текущих процессов во всех наших дочерних структурах, чтобы установить чёткие цели по снижению выбросов CO₂ и предложить клиентам поддержку в рамках их экологической трансформации.

Интервьюер: Очень интересная информация, спасибо. А теперь, с вашего разрешения, я бы хотел перейти к другой, не менее важной теме - экономике страны. Можете рассказать о ключевых экономических событиях 2024 года?

Айтадж Мухтарзаде: Это действительно важная тема. В 2024 году компанией PASHA Holding было уплачено в государственный бюджет 443 миллиона манат налогов. Мы надеемся и в дальнейшем оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Однако наша деятельность не ограничивается только уплатой налогов. Создание рабочих мест и поддержка сотрудников также играют важную роль в экономическом развитии. В 2024 году по всей группе PASHA работало более 22 тысяч человек. Это подчёркивает нашу роль как одного из крупнейших работодателей в стране и нашу приверженность повышению экономического благосостояния.

Кроме того, в 2023 году мы реализовали ряд совместных проектов с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, Ассоциацией страховщиков Азербайджана и другими организациями, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и страхового сектора. Одним из таких проектов стала программа «Карабахские МСП», запущенная в апреле 2023 года при поддержке PASHA Holding и по инициативе Агентства по развитию МСП и Министерства труда и социальной защиты населения. До 2024 года в рамках этой программы было создано около 70 субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены необходимые ресурсы с целью улучшения социального положения семей шехидов, ветеранов и участников войны, а также повышения их занятости. В 2024 году мы продолжили реализацию программы «Ailə Biznesinə Asan Dəstək». Цель программы — развитие малого бизнеса и укрепление экономики.

Особое внимание мы уделяли и развитию сельского хозяйства. Наша дочерняя компания «Agro Dairy» в 2021-2024 годах провела в Хаджикабуле тренинги по современным агротехническим методам для 650 фермеров. Также регулярно проводились «дни открытых дверей», где агрономы делились практическими знаниями в области семеноводства.

Интервьюер: Интересно. Ведь деятельность ваших компаний напрямую влияет на экономику страны.

Айтадж Мухтарзаде: Именно так. В 2024 году мы вывели на рынок две новые компании - «Future Lab» и «Bir Ecosystem», и я бы хотела отдельно подчеркнуть их вклад в экономику.

«Future Lab» - это инновационный центр в структуре PASHA Holding, основная задача которого разработка и тестирование новых продуктов и решений. Но ещё важнее то, что компания стремится не только удовлетворять бизнес-потребности группы, но и оперативно выводить на рынок продукты, отвечающие потребностям граждан. А это уже прямая ценность для общества.

Что касается «Bir Ecosystem», то это экосистема, трансформирующая финансовую и бизнес-среду страны. Объединяя на одной платформе такие сервисы, как «Birbank», «m10», «MilliÖN», «Umico.az», «BakıKart» и «Trendyol Azerbaijan», экосистема обеспечивает клиентам удобный доступ к финансовым и цифровым услугам, стимулирует их взаимодействие с поставщиками. Цель - стать частью повседневной жизни пользователей, предлагая персонализированные решения, улучшая доступ к финансовым возможностям и поднимая клиентский опыт на новый уровень.

В 2024 году, например, мы внедрили ряд цифровых новшеств, направленных на повышение качества и удобства клиентского обслуживания. Среди них функции цифрового депозита, подписка на карты, QR-платежи для «BakıKart», оплата счетов бонусами «Umico», чат-поддержка на основе искусственного интеллекта

Интервьюер: Мы поговорили о клиентах, теперь хотелось бы перейти к сотрудникам. Вы упомянули, что благополучие сотрудников один из главных приоритетов группы. Можете подробнее рассказать о том, что делает компания в этом направлении?

Айтадж Мухтарзаде: Как я уже отметила, в группе работают более 22 тысяч сотрудников. Их благополучие и удовлетворённость работой это не только наша обязанность, но и важнейший фактор мотивации и эффективности команды. Мы регулярно проводим опросы уровня удовлетворения среди сотрудников, собираем обратную связь и используем её для совершенствования рабочих процессов. Особое внимание уделяется также вопросам профессионального обучения и развития. Уже несколько лет «PASHA Hub» служит центром для проведения структурированных программ, направленных на развитие и карьерный рост сотрудников. Недавно мы запустили цифровую платформу «pashahub.az», где размещены обучающие материалы, подготовленные нашей внутренней командой, руководителями и самими сотрудниками. В 2024 году мы инвестировали в сферу обучения и развития около 8 миллионов манат.

Также с 2018 года реализуется программа «Synergy». Эта инициатива включает тематические мероприятия, сообщественные активности и конкурсы, способствующие внутреннему сотрудничеству, обмену знаниями и опытом. Культура инноваций и непрерывного профессионального развития остаётся одним из наших главных приоритетов. В поддержку инновационных инициатив мы внедрили проект «Kickbox», который позволяет сотрудникам представлять свои идеи и получать инвестиции для их реализации в виде внутренних стартапов.

Интервьюер: В последнее время в социальных сетях мы часто видим публикации о «ДНК лидерства» PASHA Holding. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать об этом?

Айтадж Мухтарзаде: Конечно. В PASHA Holding мы придаем большое значение развитию лидерского потенциала. В 2024 году мы представили новую концепцию под названием «ДНК лидерства». Этот подход охватывает ключевые качества эффективного лидера - личностное развитие, способность управлять командой и влиять на бизнес-процессы.

В рамках данной концепции был запущен 9-месячный проект под названием «PASHA Leadership Journey», рассчитанный на сотрудников, занимающих руководящие должности. В течение года к программе планируется привлечь более 100 лидеров из различных структур группы. Параллельно реализуется программа «Leading Lights», направленная на развитие стратегического мышления, управленческих и коммуникативных навыков. Она включает менторство, экспертные сессии и командные тренинги.

Все эти инициативы отражают нашу приверженность формированию сильной и дальновидной команды руководителей, способной эффективно развивать компанию.

Интервьюер: Это впечатляет, спасибо. А теперь я бы хотел перейти к теме корпоративной социальной ответственности. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проектах и инициативах, реализованных PASHA Holding в этой области в 2024 году.

Айтадж Мухтарзаде: Корпоративная социальная ответственность это основа нашей философии. Мы искренне верим, что бизнес обязан вносить вклад в благополучие общества, в котором он действует. Мы придерживаемся простого принципа: чем больше мы развиваемся, тем больше возвращаем обществу. Отмечу, что ежегодно мы направляем около 50 миллионов манат на проекты в сфере КСО.

Наша деятельность охватывает широкий спектр направлений, среди которых образование, расширение возможностей для женщин, а также здравоохранение.

Только в сфере образования в 2024 году было выделено 15 миллионов манат. Одним из ключевых проектов является стипендиальная программа «Əlaçı», рассчитанная на талантливых студентов. В рамках этой программы 110 учащихся получили финансовую поддержку, менторство и профессиональную ориентацию.

Что касается здравоохранения, наш приоритет - обеспечение доступной медицинской помощи для детей, особенно тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. К примеру, благотворительная ярмарка «Soyuq Əllər, İsti Ürək», организованная при поддержке нашей компании, позволила полностью покрыть расходы на операции и лечение семи тяжело больных детей. Мы реализуем множество подобных проектов.

Также, поддержка женщин является неотъемлемой частью нашей стратегии. В 2024-ом году, в честь Международного женского дня был организован фестиваль «Woman Bazaar», в рамках которого 60 женщин-предпринимателей, включая 15 участниц из сельской местности, представили и развивали свой бизнес. Кроме того, Kapital Bank инициировал стипендиальную программу «Arzumuz var» для девочек из уязвимых слоев населения. PASHA Bank и Университет ADA реализовали проект «Dəyişikliklər prosesində qadınlar», направленный на помощь женщинам-предпринимателям в адаптации к современным требованиям рынка труда. Мы также продолжаем поддерживать проект «Aqrar Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları — AFAQ», в рамках которого проводятся тренинги и предоставляется необходимое оборудование женщинам, работающим в аграрной сфере.

PASHA Insurance сыграла важную роль в реализации проекта «GüclüSən», направленного на повышение осведомленности о раке молочной железы и важности ранней диагностики. PASHA Bank Türkiye также запустил стипендиальный фонд «Future Women Managers» в сотрудничестве с Турецким образовательным фондом (TEV).

Интервьюер: Спасибо! Насколько я понимаю, группа реализуют и другие социальные проекты, выходящие за рамки этих трёх направлений?

Айтадж Мухтарзаде: Это действительно так. Одним из самых значимых проектов 2024 года стало открытие первого инклюзивного кафе в Азербайджане - «Kaşalata». Мы выступили спонсором этой инициативы. Кафе обеспечило рабочие места для 20 молодых людей, включая лиц с особыми потребностями, тем самым способствуя их социальной интеграции и обеспечению равных возможностей.

PASHA Bank также в рамках проекта «Gənclərin imkanlarını genişləndir: təhsilə sərmayə qoy» в партнерстве с Университетом ADA оказал поддержку детям с ограниченными возможностями. Проект включал мастер-классы по творчеству и тренинги, направленные на личностное развитие и социальную интеграцию.

Кроме этого, поддержка семей шехидов и ветеранов остается одним из наших приоритетов. В 2024 году PASHA Holding выделил 2 миллиона манат в поддержку семей, потерявших близких во время 44-дневной Отечественной войны, сентябрьских провокаций и антитеррористических операций. В рамках проекта «Vətən əmanətlərin keşiyindədir» детям шехидов предоставляются праздничные подарки, школьные принадлежности и премиальная медицинская страховка уровня, которая доступна топ-менеджерам группы.

Мы также неизменно поддерживаем культурные проекты. Уже несколько лет PASHA Holding выступает партнером Бакинского джазового и фортепианного фестивалей. В 2024 году в сотрудничестве с Министерством культуры и Музеем изобразительных искусств был организован концерт под названием «Do You Love Bach?” посвященный великому немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху. PASHA Life также способствует сохранению и популяризации культурного наследия, поддерживая издание книг издательства IRS.

Мы уделяем внимание и поддержке уязвимых слоев населения. В 2024 году на помощь людям с низким доходом было направлено около 5 миллионов манат. В преддверии нового учебного года был реализован проект «Birincilər», в рамках которого более 11,600 учеников из малообеспеченных семей в разных регионах страны получили школьную форму, канцелярские принадлежности и рюкзаки.

В завершение хочу подчеркнуть нашу приверженность развитию спорта. Мы и наши дочерние компании традиционно поддерживаем федерации волейбола, бокса, гимнастики, конного спорта и интеллектуальных игр в Азербайджане. В 2024 году PASHA Bank Georgia стал партнером Федерации шахмат Грузии. Совместная инициатива направлена на развитие шахматного образования, подготовку талантливых подростков и популяризацию шахмат среди детей.

Интервьюер: В завершение я хотел бы затронуть ещё одну важную тему - инновации. Из последних новостей и вашей активности в социальных сетях видно, что PASHA Holding уделяет этому направлению особое внимание. Могли бы вы рассказать о работе, проведённой в этом направлении в 2024 году?

Айтадж Мухтарзаде: Да, вы абсолютно правы, мы искренне привержены поддержке и развитию инноваций как в Азербайджане, так и в более широком регионе, где мы ведём свою деятельность. В 2024 году в рамках нашей стратегии стимулирования инновационного развития мы инвестировали в эту сферу порядка 13 миллионов манат.

Не секрет, что PASHA Holding поддержал создание первого венчурного фонда в Азербайджане. Кроме того, компания приняла участие в основании школы кибербезопасности. Особенно хочу отметить наше участие в открытии в Азербайджане школы Holberton - это учебное заведение мирового уровня, основанное на передовых программах, применяемых в Кремниевой долине, и сочетающее теоретические и практические знания в области информационных технологий для молодых специалистов. Обучение осуществляется с применением инновационных методик, ориентированных на производственную практику, и проводится экспертами отрасли.

Одной из значимых инициатив PASHA Holding также стал PASHA Hackathon 4.0. В этом году хакатон был посвящён поиску новых решений для PashaPay и прошёл в формате 48-часового технологического марафона, направленного на разработку инновационных продуктов. Проводимый уже в четвёртый раз, этот ежегодный проект способствует формированию культуры инновационного мышления среди молодых талантов и поддерживает развитие устойчивой инновационной среды в стране.

Если подвести итог, Холдинг демонстрирует приверженность инновационной культуре не только через собственные решения, но и поддерживая развитие инновационной экосистемы в стране и регионе.

Интервьюер: Когда речь идёт о PASHA Holding и инновациях, на ум первым делом приходит саммит INMerge. Что вы могли бы рассказать о нём?

Айтадж Мухтарзаде: В 2024 году этот саммит был организован уже в четвёртый раз и собрал в Баку более 5000 участников. Его цель - способствовать развитию инновационной экосистемы в Азербайджане и в регионе Центральной Евразии. Саммит объединяет ведущие корпорации, регулирующие органы и стартапы, создавая возможности для сотрудничества и выступая в роли платформы для обмена знаниями и опытом между всеми участниками экосистемы.

Среди выдающихся спикеров саммита 2024 года были соучредитель YouTube Стив Чен, технический директор и вице-президент Amazon Вернер Фогельс, сооснователь Starbucks Зев Зигл, основатель Waze Ури Левин, профессор Гарвардской школы бизнеса Линда Хилл, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев и бывший генеральный директор Avito Владимир Правдивый. Всего в программе саммита приняли участие более 160 спикеров, представляющих ведущие мировые компании. Мы рады продолжить эту инициативу как в Азербайджане, так и в соседних странах.

Также хочу отметить, что в рамках INMerge 2024 был создан “INMerge” Венчурный Фонд. Его учредителями выступили PASHA Innovations, Агентство по инновациям и цифровому развитию, Азербайджанская инвестиционная компания и группа Trendyol. Фонд будет инвестировать в перспективные стартапы на Кавказе, в Центральной Азии, Восточной Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки, способствуя развитию инновационных решений на этих динамично развивающихся рынках.

Интервьюер: Спасибо за интервью, Айтадж ханум. Это была действительно очень полезная и содержательная беседа.

Айтадж Мухтарзаде: Мне тоже было приятно. Благодарю за приглашение.