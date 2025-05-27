Молодежь может бороться с исламофобией с помощью искусства, активизма и просвещения - генсек Совета мусульманских организаций США

БАКУ /Trend/ - Молодежь может бороться с исламофобией с помощью искусства, активизма и просвещения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Усама Али Джамал в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Исламофобия питается невежеством: будь то представление о том, что ислам — нечто монолитное, убеждение, что мусульмане якобы противоречат демократическим ценностям, или мнение, что ислам несовместим с западными обществами. Все это — заблуждения, питающие страх и разобщённость. Молодёжь способна противостоять таким нарративам с помощью искусства, активизма и просвещения", — сказал он.

По словам генсека Совета, это может быть мусульманский подросток, ведущий блог о своём духовном пути, студент, организующий межконфессиональное мероприятие в университете, или цифровой автор, развенчивающий стереотипы в TikTok.

"Инклюзивность — это не пассивное состояние. Она требует осознанности. Необходимо, чтобы у молодёжи была возможность говорить, быть услышанной и уверенно противостоять несправедливости. Школы, мечети и общественные организации должны выходить за рамки формальных культурных программ, создавая пространство для настоящих разговоров об идентичности, расе и принадлежности", — подчеркнул Усама Али Джамал.