Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.
От всей души желаю дальнейшего стремительного развития и процветания Вашей страны, а также достижения благородных целей и стремлений народа, которым Вы руководите.
Я твердо верю, что крепкая дружба и сотрудничество, установившиеся между Казахстаном и Азербайджаном, будут и впредь эффективно укрепляться и развиваться на благо наших народов.
Надеюсь, что взаимное уважение, установившееся между нами, будет сохраняться на протяжении многих лет.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и больших успехов, а братскому азербайджанскому народу - мира и счастья".