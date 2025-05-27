Назван объем средств, выделенных из госбюджета Азербайджана на мероприятия в 2024 г.
В прошлом году из государственного бюджета Азербайджана было израсходовано более 21 миллиона манатов на международную деятельность
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