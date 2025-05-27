Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

По случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости рад передать Вам от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично искренние поздравления, пожелать Вашему народу процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние отношения сотрудничества и дружбы. Верю, что в предстоящий период мы продолжим нашу деятельность по развитию наших отношений.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".