Назван объем стипендий, выданных студентам в Азербайджане в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В течение прошлого года в Азербайджане на обучение студентов было выплачено 253,1 миллиона манатов, а на стипендии — 141,1 миллиона манатов. Общая сумма составила 394,2 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно документу, в отчетном году расходы на обучение и стипендии были произведены для 109 701 студента, обучающегося на условиях государственного заказа в высших и других учебных заведениях. Из них:

- 96 075 студентов - в высших и других образовательных учреждениях;

- 10 652 - на уровне магистратуры;

- 1 622 - на уровне резидентуры;

- 1 248 - на уровне докторантуры;

- 104 иностранных студента - по двусторонним соглашениям и договорам.

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