БАКУ /Trend/ - Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Trend.

"Ваше превосходительство.

Для меня большая честь передать Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны. Народ Израиля присоединяется ко мне в праздновании дружественных отношений между нашими странами.

Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, являющееся маяком стабильности как для Израиля, так и для нашего региона, высоко оценивается в Иерусалиме. Вы определили приоритетом усилия по достижению мира в регионе, что превратило Азербайджан в важную платформу для диалога и дипломатии.

Под Вашим руководством Азербайджан стал ярким примером экономического прогресса и процветания. Ваша страна считается прекрасным образцом религиозной толерантности и понимания, где все слои общества живут в гармонии. Действительно, в то время, когда антисемитизм распространяется по всему миру, Азербайджан является ярким примером сосуществования в гармонии.

Я всегда буду помнить встречи, проведенные госпожой Михаль и мною во время нашего визита в Вашу прекрасную страну, и в период своего президентства привержен развитию прочного фундамента дружбы для дальнейшего расширения двусторонних отношений. Есть много возможностей для достижения наших общих целей, включая такие важнейшие сферы, как безопасность, инновации, энергетика и торговля.

В то время, когда вы отмечаете «Год Конституции и Суверенитета», знайте, что Государство Израиль радуется Вашим успехам и достижениям.

В этот знаменательный день очень рад еще раз передать искренние поздравления, пожелания дальнейшего благополучия, процветания Азербайджанской Республике и ее народу", - говорится в письме.