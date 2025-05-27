Президент Ильхам Алиев: Отныне май станет праздничным месяцем

БАКУ /Trend/ - Май станет для вас месяцем двойного праздника – и праздника независимости, и дня вашего возвращения в Бейлик. Но май был трагическим месяцем для лачинцев. Лачин был оккупирован именно в мае, через 10 дней после оккупации города Шуша. Это была большая трагедия, большая беда для вас и для всей нашей страны, потому что именно оккупация Лачина заложила основу наших последующих неудач в войне. Ведь тогдашний Нагорно-Карабахский регион географически соединился с Арменией. Был открыт ненавистный Лачинский коридор, которого больше нет. Уже есть многолетняя дорога Лачин-Ханкенди. Лачинский коридор остался в истории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Бейлик Лачинского района.

Напомнив, что в те времена в Азербайджане шла борьба за власть, глава государства подчеркнул: «Стремившийся в то время к власти тандем НФА-Мусават совершил предательство, и им принадлежит большая неприглядная роль в оккупации наших земель. Именно через месяц после оккупации Лачина они добились своего и пришли к власти, что принесло нашей стране большие беды. Продать, сдать свои земли врагу для того, чтобы прийти к власти – это большое преступление, большое предательство, измена, трусость. Но это уже осталось в истории. Эта черная страница нашей истории давно перевернута. Сегодня Азербайджан восстановил суверенитет на всей своей территории. Отныне май станет для вас, для всех нас праздничным месяцем».