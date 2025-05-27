В Баку состоялось открытие Исследовательского центра Молодежной организации Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась официальная церемония открытия Исследовательского центра Молодёжной организации Движения неприсоединения (МОДН).

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие государственные чиновники, послы, представители и сотрудники учреждений ООН в Азербайджане, а также известные учёные и исследователи.

Мероприятие началось с торжественного разрезания ленты в честь открытия Исследовательского центра, действующего при поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) Министерства иностранных дел Азербайджана.

Затем председатель МОДН и молодёжный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова представила гостям библиотеку и различные ресурсы центра.

Церемония открытия, прошедшая под модерацией координатора МОДН по международным связям и исследовательскому центру Сямы Багировой, началась с приветственной речи заместителя министра иностранных дел Азербайджана и главного переговорщика COP29 Ялчына Рафиева.

Он подчеркнул важную роль Исследовательского центра МОДН в развитии научно-технического потенциала молодых исследователей из стран-членов Движения неприсоединения.

По словам Рафиева, Центр будет вносить значимый вклад в активное участие молодёжи в решении глобальных проблем, учитывая их приоритеты и перспективы.

Затем с речью выступила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, отметив важность обмена знаниями и опытом для расширения участия молодёжи в устойчивом развитии.

После этого Лейла Гасанова подчеркнула, что Исследовательский центр является уникальной платформой, превращающей идеи молодёжи Движения неприсоединения в знания и доносящей их голос до глобальной арены.

Церемония завершилась показом видеоролика о проектах, реализованных МОДН за период своей деятельности.

Мероприятие продолжилось презентацией менеджера Исследовательского центра Камиллы Мамедовой, которая рассказала об основных направлениях работы Центра и его годовом плане. В рамках председательства Азербайджана в COP29, Центр в текущем году займется исследованием инновационных подходов в области охраны окружающей среды, сохранения экологического баланса и эффективного управления водными ресурсами.

Также в рамках мероприятия были обсуждены будущие направления деятельности Центра, приоритетные научные исследования и возможные форматы сотрудничества.

В ходе мероприятия была представлена официальная интернет-страница МОДН. Помимо исчерпывающей информации о направлениях деятельности Организации, сайт обеспечивает быстрое и прозрачное донесение новостей о её работе до широкой общественности.