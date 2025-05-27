Минфин Азербайджана не планирует выделять крупные суммы из госбюджета на непредсказуемые события - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана не планирует выделять крупные суммы из госбюджета на непредсказуемые события.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

"Депутаты указали на недостаточность средств, предусмотренных на чрезвычайные ситуации. Поскольку такие ситуации трудно поддаются предварительному прогнозированию, в следующем году при формировании бюджета не предусматривается выделение крупных сумм с целью минимизации объема нереализованных средств. Однако в случае любых чрезвычайных ситуаций необходимые средства выделяются как из Резервного фонда государственного бюджета, так и из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики", - отметил он.

Министр подчеркнул, что в то же время определенная часть средств может быть перераспределена на это направление из других вспомогательных подразделений.

"Мы не рассматриваем возможность выделения крупной суммы на непредвиденные события. В случае любой чрезвычайной ситуации мы можем направить необходимые средства через наши вспомогательные подразделения и резервные фонды",- добавил он.

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