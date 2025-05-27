Бюджетные поступления по дорожному налогу и налогу на добычу полезных ископаемых в Азербайджане превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - В 2024 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по дорожному налогу составили 135,9 миллиона манатов, что на 8,5 миллиона манатов (или 6,7 процента) больше прогнозируемых 127,4 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, поступления по дорожному налогу, применяемому внутри страны, при прогнозе в 90,4 миллиона манатов составили 91,5 миллиона манатов, что на 1,1 миллиона манатов (или на 1,2 процента) больше. Однако по сравнению с 2023 годом наблюдается снижение на 3 миллиона манатов или 3,2 процента, что связано с сокращением объемов производства нефтепродуктов внутри страны.

Поступления по дорожному налогу за импортируемое топливо и от владельцев автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, составили 44,4 миллиона манатов. Это на 7,4 миллиона манатов (20 процентов) выше прогнозного уровня и на 1,6 миллиона манатов (3,7 процента) больше, чем в 2023 году.

Перевыполнение прогноза объясняется более высокими объемами импорта автомобильного бензина, чем ожидалось согласно Балансу топлива и энергии. Так, импорт бензина марки АИ-92 превысил прогноз на 52,2 процента (или на 87,8 тысячи тонн), а марки АИ-95 - на 5,6 процента (или на 7,4 тысячи тонн).

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых также превысили плановые показатели: при прогнозе в 160 миллионов манатов в бюджет поступило 173,3 миллиона манатов, что на 13,3 миллиона манатов (8,3 процента) больше прогноза. В сравнении с 2023 годом рост составил 9,8 миллиона манатов (6 процентов).

Из общей суммы поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых 81,4 процента или 141 миллион манатов приходится на нефтяной сектор (на 11,7 процентного пункта меньше по сравнению с 2023 годом), а 18,6 процента, или 32,3 миллиона манатов - на ненефтяной сектор (на 11,7 процентного пункта больше по сравнению с 2023 годом).

Рост поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в ненефтяном секторе по сравнению с 2023 годом на 20,9 миллиона манатов или в 2,8 раза, связан с увеличением поступлений по налогу на добычу нерудных полезных ископаемых на 13 миллионов манатов или в 4,3 раза, а также с ростом поступлений по налогу на добычу минеральных вод на 1,2 миллиона манатов, или в 2,6 раза.

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