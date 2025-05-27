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Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы регулирования финансового рынка (ФОТО)

Экономика Материалы 27 мая 2025 13:38 (UTC +04:00)
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы регулирования финансового рынка (ФОТО)
Фото: Талех Кязимов / Х

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы регулирования финансового рынка.

Об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов в своем аккаунте в социальной сети X, передает Trend.

"В рамках рабочей поездки в Казахстан мы встретились с председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан Мадиной Абылкасымовой. После обсуждения важных вопросов в области регулирования и контроля финансовых рынков мы подписали меморандум о взаимопонимании между учреждениями.

Согласно меморандуму будут проведены взаимные визиты по вопросам состояния и развития финансового рынка, стандартов регулирования и контроля финансового рынка, а также инновационных механизмов, расширен обмен опытом и информацией в области совершенствования механизмов контроля и мониторинга деятельности участников рынка, защиты прав потребителей и инвесторов, а также обмен опытом, тренинги и семинары, организация совместных исследований и обмена знаниями", - говорится в публикации.

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Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы регулирования финансового рынка (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы регулирования финансового рынка (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы регулирования финансового рынка (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы регулирования финансового рынка (ФОТО)
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