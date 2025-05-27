Снизились внешние обязательства банковского сектора Азербайджана
В апреле текущего года внешние обязательства банковского сектора Азербайджана сократились. Одновременно наблюдался рост денежной массы в национальной валюте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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