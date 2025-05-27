В Баку стартовал второй день международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу второй, заключительный день международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

Как сообщает во вторник Trend, конференция организована Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений и Бакинской инициативной группой и приурочена к 3-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией. Среди иностранных партнеров мероприятия — Межрелигиозный форум G20 (IF20), Организация исламского сотрудничества (ОИС), Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Международный центр межрелигиозного диалога в Дохе (DICID), Высший комитет человеческого братства, Мусульманский совет старейшин, Центральный совет мусульман Германии, Европейский совет мусульманских лидеров (EULEMA), а также Международный мусульманский форум.

Сегодня на мероприятии пройдут панельные обсуждения на темы "Институционализация законодательства против мусульман в Европе: антимусульманская риторика на фоне радикализации исламофобской пропаганды», «Сохранение исламского культурного наследия в меняющемся мире», «Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предвзятостью и заблуждением».

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