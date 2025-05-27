В KASE рассказали о сотрудничестве с Бакинской фондовой биржей по запуску совместных финансовых инструментов (Эксклюзив)
Казахстанская и Бакинская фондовые биржи продолжают активное сотрудничество, обмен опытом и развитие совместных проектов.
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