В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

«Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, счастья, желаю Вашей стране, народу благополучия и процветания.

За более чем тридцатилетний период с момента установления дипломатических отношений дружеские связи между Таиландом и Азербайджаном, в частности, двустороннее сотрудничество в торговой, инвестиционной и туристической сферах, развивались.

Уверен, что при сильной поддержке Вашего превосходительства мы достигнем еще больших успехов в расширении сотрудничества на благо наших стран и народов», - говорится в письме.

12:04

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За годы национального суверенитета Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества, получил широкое международное признание.

Сегодня под Вашим руководством республика уверенно движется вперед по пути комплексных государственных реформ, направленных на укрепление политической и социально-экономической стабильности в стране.

Убежден, что Ваша многогранная деятельность будет и далее служить процветанию Азербайджанской Республики и росту благосостояния ее населения, а наше плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств продолжит крепнуть и развиваться.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, а всему народу Азербайджана – мира и процветания», - говорится в письме.

11:39

Исполняющий обязанности Президента Республики Корея, заместитель премьер-министра и министра образования Ли Чжу Хо направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня независимости.

«Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За минувшие годы между нашими странами установились тесное сотрудничество и прочные партнерские отношения. Надеюсь на дальнейшее развитие этих отношений и еще большее укрепление дружеских связей между нашими народами.

Желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике – устойчивого процветания», - говорится в письме.

11:37

Король Испании Филипп VI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

«Господин Президент.

От имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Господин Президент, желаю Вам здоровья, любимому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса», - говорится в письме.

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