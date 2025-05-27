Назван объем средств, выделенных на реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Из государственного бюджета на 2024 год на восстановление и реконструкцию освобождённых от оккупации территорий Азербайджана было выделено в общей сложности 5 миллиардов 346 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, из указанной суммы 4 миллиарда 824 миллиона манатов, или 90,2 процента, составляют целевые средства, предусмотренные на восстановление и реконструкцию освобождённых территорий. Средства в размере 230 миллионов манатов, или 4,3 процента, направлены из целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги», 100 миллионов манатов, или 1,9 процента, — на реализацию специальных оборонных проектов и мероприятий, а 191,7 миллиона манатов, или 3,6 процента, — выделены из других резервов государственного бюджета.

Из общего объёма средств 4,866 миллиарда манатов были направлены на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов (включая дороги, жилые комплексы, энергетические и туристические объекты, индустриальные парки и другие), 109,2 миллиона — на разминирование территорий, 16,8 миллиона — на строительство и ремонт объектов оборонного и правоохранительного назначения, а 354,1 миллиона манатов — на реализацию социальных проектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Из общего объема средств 4,866 миллиарда манатов были направлены на строительство и реконструкцию инфраструктурных проектов, в том числе: 3,967 миллиарда манатов - на проектирование, строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры (из них 3,734 миллиарда — на автомобильные дороги и 233,3 миллиона - на железные дороги), 497,6 миллиона манатов - на строительство, ремонт и восстановление новых жилых комплексов, благоустройство и строительные работы на освобождённых территориях, 299,3 миллиона - на строительство новых гидроэлектростанций и энергетических узлов, 18,3 миллиона - на проведение кадастровых услуг, 50 миллионов - на организацию деятельности индустриальных парков и создание инфраструктуры на их территории, 2,2 миллиона - на развитие туристической инфраструктуры, 7,2 миллиона - на создание инфраструктуры для твёрдых бытовых отходов, 22 миллиона - на строительство радиотелевизионной передающей станции и 1,8 миллиона манатов - на другие инфраструктурные проекты; кроме того, 109,2 миллиона манатов были выделены на разминирование территорий, 16,8 миллиона - на строительство и ремонт объектов оборонного и правоохранительного назначения, а 354,1 миллиона манатов - на расходы по социальным проектам в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и других социальных мероприятий.

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