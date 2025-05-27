Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью пресс-службы минобороны Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Узбекистан азербайджанская делегация посетила министерство обороны страны и ознакомилась с деятельностью пресс-службы ведомства.

Об этом Trend сообщили в Агентстве по развитию медиа Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам информационной безопасности, организации связей с общественностью в военной сфере, а также по вопросам стратегических коммуникаций, возможностям дальнейшего сотрудничества.

Гости также осмотрели созданную при министерстве студию, где получили подробную информацию о существующих технических возможностях и реализуемых проектах.

Затем были посещены комплекс "Парк Победы" и музей славы "Шон-шараф".

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