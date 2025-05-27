Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанций "Ашагы Малыбейли" и "Мирик" в Лачине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Лачине гидроэлектростанций (ГЭС) «Ашагы Малыбейли» и «Мирик» Открытого акционерного общества (ОАО) «АзерЭнержи».

Как сообщает во вторник Trend, сначала председатель ОАО «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проектах гидрозеленой энергетики в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Было отмечено, что в результате запуска уже готовых к эксплуатации 6 станций число введенных в действие гидроэлектростанций увеличилось с 32 до 38, а их мощность доведена до 307 МВт. За счет зеленой энергии, производимой на созданных гидроэлектростанциях, ежегодно экономится до 200 млн кубометров природного газа и предотвращаются выбросы в атмосферу до 400 тысяч тонн углекислого газа.

Глава государства был проинформирован о гидроэлектростанциях «Ашагы Малыбейли» и «Мирик». Обе станции построены на проходящем по территории сел Малыбейли и Мирик Лачинского района участке реки Забух, являющейся правым притоком реки Хакари. На гидроэлектростанциях «Ашагы Малыбейли» мощностью 3,1 МВт и «Мирик» мощностью 3,5 МВт установлено самое современное оборудование, проложены оптические кабельные линии. Тем самым станции интегрированы в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. Ожидается, что ГЭС «Ашагы Малыбейли» и «Мирик» будут вырабатывать 20 миллионов киловатт-часов зеленой энергии в год, что, в свою очередь, позволит экономить 4,3 миллиона кубометров природного газа, предотвратить выбросы в атмосферу 8 тысяч тонн углекислого газа в год. На новых станциях будут работать жители Лачинского района.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие гидроэлектростанции «Ашагы Малыбейли» и «Мирик».