В следующем году в Иране будет введен в эксплуатацию ряд новых нефтехимзаводов

БАКУ /Trend/ - К концу текущего иранского года (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) будут введены в эксплуатацию 9 объектов, в которые Фонд пенсионеров нефтяной промышленности Ирана инвестировал 8 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ председатель правления Фонда Хусейн Хусейнзаде.

По его словам, среди этих объектов олефиновый завод Канганской нефтехимической компании. Физические работы на этом заводе выполнены на 98,8%. Завод будет производить 1 миллион тонн олефинов в год.

Х.Хусейнзаде отметил, что в Канганской нефтеперерабатывающей компании строится завод по производству тяжелого полиэтилена. Этот завод будет производить 300 тысяч тонн тяжелого полиэтилена в год.

Отметим, что Фонд пенсионеров нефтяной промышленности Ирана был создан в 1947 году с целью повышения благосостояния работников нефтяной промышленности, пенсионеров. В последующие годы этот фонд начал инвестировать в различные проекты, в основном в нефтяной, газовой и нефтехимической сферах. Данный фонд в настоящее время считается одним из основных инвесторов в нефтегазовом и нефтехимическом секторах страны.