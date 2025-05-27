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В Азербайджане завершена выплата пенсий и адресной соцпомощи за май

Общество Материалы 27 мая 2025 19:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершена выплата пенсий и адресной соцпомощи за май

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за май.

Об этом Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 8 мая по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, Нахчыванской Автономной Республике, а 23 мая - по другим регионам страны, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были произведены пенсионные выплаты за май.

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