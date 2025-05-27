Планируется визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Уверен, что наш визит в неподражаемый Азербайджан в ближайшем будущем и открытый, плодотворный диалог выведут взаимовыгодные и долгосрочные отношения на новый качественный и содержательный уровень.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева направленном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Благодаря мудрой внутренней и внешней политике, проводимой под Вашим дальновидным руководством, Азербайджан добивается значительных успехов во всех сферах, его авторитет и позиции на международной арене постоянно растут.

Проводимые Вами широкомасштабные реформы, служащие последовательному повышению уровня жизни населения, осуществляемая в масштабах страны большая созидательная работа, в частности, строительство новых красивых городов и современных инфраструктурных объектов бесконечно радуют нас, как настоящих братьев.

В результате системной совместной деятельности, осуществляемой нами в последние годы, наши отношения, основанные на общей истории, традиционной дружбе и многогранном сотрудничестве, достигли вершины межгосударственных отношений – уровня союзничества.

Уверен, что наш визит в неподражаемый Азербайджан в ближайшем будущем и открытый, плодотворный диалог выведут взаимовыгодные и долгосрочные отношения на новый качественный и содержательный уровень.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, важные договоренности, достигнутые в ходе проведенных с Вами переговоров, и крупные проекты, полная реализация принятых «дорожных карт» придадут новый импульс стратегическому партнерству, внесут большой вклад в общее благосостояние двух народов.

В частности, верю, что наши грандиозные планы, направленные на стремительное развитие сотрудничества в десяти новых направлениях, в том числе в химической, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, в области энергетики, электротехники, ювелирного дела, машиностроения, фармацевтики, производства строительных материалов, банковской и финансовой сферах будут полностью реализованы, как мы и договаривались",- также отмечается в письме.