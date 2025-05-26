Проходит научно-практическая конференция, посвященная 25-летию основания Военно-медицинского факультета (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 26 мая в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) открылась научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы военной медицины – 2025», посвящённая 25-летию основания Военно-медицинского факультета.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала были возложены цветы к бюстам Общенационального лидера Гейдара Алиева и врачей, ставших шехидами во имя Родины.

Научно-практическая конференция началась с минуты молчания в память об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, после чего в исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В работе конференции участвуют представители системы здравоохранения республики, медицинских служб всех силовых структур, профессорско-преподавательский состав, студенты и курсанты АМУ и Военно-медицинского факультета.

Открыв конференцию, ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли отметил, что основание Военно-медицинского факультета является весомым вкладом в армейское строительство, что стало возможно благодаря дальновидной политике Общенационального лидера Гейдара Алиева и способствовало сохранению независимости нашей страны.

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов в своём выступлении подчеркнул, что университет обеспечивает централизованное управление в системе военного образования, опираясь на передовой международный опыт и национальные военно-стратегические интересы.

Выступившие на конференции отмечали важность деятельности Военно-медицинского факультета и централизации всех форм военного медицинского образования.

После показа документального фильма «Военно-медицинский факультет: вчера, сегодня и завтра» бывшим начальникам факультета и преподавателям, проработавшим более 20 лет, были вручены памятные плакеты.

В художественной части мероприятия студенты АМУ исполнили патриотические песни.

Отметим, что научно-практическая конференция завершится 27 мая.

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