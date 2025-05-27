В прошлом году снизилась среднегодовая цена на нефть марки Azeri Light

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на мировых товарных рынках наблюдалось снижение цен на сырье, особенно на энергоресурсы.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Отмечается, что среднегодовая цена одного барреля нефти марки Azeri Light составила 82,8 доллара США. Это на 3,8 процента меньше, чем средняя цена в 2023 году, но на 10,4 процента больше по сравнению с показателем, заложенным в государственном бюджете на 2024 год (75,0 доллара США).

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