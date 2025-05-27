Иран планирует освоение новых месторождений нефти и газа

Иран планирует начать добычу нефти и газа с использованием новых технологий и освоением новых месторождений, включая нетрадиционные резервуары. В стране уже сделаны значительные шаги в разведке запасов углеводородов и создании условий для участия частного сектора. Несмотря на сложности с открытием крупных месторождений, большая часть запасов ещё не освоена.

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