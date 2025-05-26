Александр Вучич поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Сербия Александр Вучич направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики, передаю Вам самые искренние пожелания благополучия Вашей стране и процветания Вашему народу.

Республика Сербия придает особое значение отношениям с Азербайджанской Республикой, с первого дня основанным на взаимном доверии, согласии и уважении, приверженности последовательному соблюдению фундаментальных принципов международного права.

Высоко оцениваю Вашу деятельность по дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами. С нетерпением ожидаю нашей встречи и горжусь тем, что нас связывают не только дружественные отношения, но и стратегическое партнерство. Уверен, что предстоящая первая сессия Совета стратегического партнерства придаст новый импульс укреплению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу вновь выразить благодарность Азербайджанской Республике и лично Вам за принципиальную и решительную поддержку усилий Республики Сербия по защите своей целостности, а также по мирному и дипломатическому урегулированию вопроса Косово и Метохии.

Ваше превосходительство, хочу заверить Вас в том, что Республика Сербия также будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".