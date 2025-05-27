Счетная палата Азербайджана о факторах роста спроса на валюту в прошлом году

В течение года регулирующим органом была осуществлена продажа валюты для покрытия государственных расходов (государственные проекты и мероприятия, оборона, снижение обязательств в иностранной валюте и другие стратегически важные направления)

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