Счетная палата Азербайджана о факторах роста спроса на валюту в прошлом году
В течение года регулирующим органом была осуществлена продажа валюты для покрытия государственных расходов (государственные проекты и мероприятия, оборона, снижение обязательств в иностранной валюте и другие стратегически важные направления)
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