Местные расходы в 2023 году не достигли прогнозного уровня - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В отчетном году уровень исполнения местных расходов оказался ниже запланированного, при этом наибольший объем этих расходов традиционно пришёлся на декабрь.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", сообщает Trend.

Согласно документу, в 2023 году местные расходы городов и районов составили 738,6 млн манатов - это на 5,9% меньше запланированной суммы и на 22 тыс. манатов меньше уровня исполнения предыдущего года.

"В годовом отчете об исполнении государственного бюджета отмечается, что, как и в предыдущем году, менее полное исполнение местных расходов по сравнению с прогнозом связано в основном с наличием вакантных должностей в органах местной исполнительной власти, а также с тем, что вновь назначенные на государственную службу сотрудники имеют небольшой стаж и низкие квалификационные степени. Кроме того, это обусловлено экономией по расходам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая благоустройство, сбор, переработку и очистку отходов, освещение улиц и парков, озеленение и выполнение других работ по благоустройству", - отмечается в заключении.

Согласно представленным данным, более высокий удельный вес в распределении выполняемых местных расходов по функциональной классификации имели разделы "Охрана окружающей среды" (33,8%), "Общегосударственные услуги" (27,8%) и "Жилищно-коммунальное хозяйство" (27,4%). По экономической классификации в местных расходах наибольшую долю составили расходы на приобретение товаров (работ и услуг) (51,9%), оплату труда (26,5%) и нефинансовые активы (14,1%).

"Исполнение местных расходов в течение года колебалось от 34,3% до 125,4% от прогнозного уровня. В пяти месяцах года фактические расходы превысили запланированные показатели.

Самый высокий уровень исполнения местных расходов был зафиксирован в декабре, как и в предыдущие годы. Так, местные расходы, выполненные в декабре, составили 21,3% от общих местных расходов - 157 миллионов манатов. Самый низкий уровень исполнения и сумма исполнения соответствующего показателя были зафиксированы в январе, составив 1,4% и 10,5 млн манатов соответственно", - подчеркивается в заключении.

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