Исламофобия искажает образ всего ислама - Айша Юсуф Аль-Маннаи

БАКУ /Trend/ - Исламофобия искажает образ всего ислама.

Об этом сказала во вторник Trend заместитель председателя Совета директоров Международного центра межконфессионального диалога в Дохе Айша Юсуф Аль-Маннаи (Aisha Yousuf Al-Mannai) в кулуарах международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Исламофобия укоренилась в международном дискурсе после событий 11 сентября 2001 года и с тех пор стала серьёзным препятствием для диалога между представителями разных вероисповеданий. Такое ощущение, будто Запад хотел использовать это как предлог — страх перед исламом, клеймение мусульман как террористов. Именно после этих событий это понятие стало активно распространяться. Причём проблема не только в предвзятости к мусульманам, но и в обвинении самого ислама",- сказала она.

По её словам, исламофобия — это не просто страх перед исламом, а целенаправленное искажение его образа и обвинение в насилии всей религии

"Поэтому мусульмане — и разумные немусульмане, которые справедливо и объективно смотрят на ислам и мусульман — захотели показать людям, что ислам на самом деле является религией милосердия, мира и любви. Он призывает людей к единству, миру, братству и сотрудничеству",- отметила Аль-Маннаи.

Она подчеркнула значимость проведения конференции в Азербайджане — стране, которая на практике демонстрирует межрелигиозный диалог, толерантность и мирное сосуществование.

"Это не просто площадка для обсуждений — это призыв к пересмотру отношения к исламу, попытка донести его подлинную суть и разрушить опасные стереотипы", - сказала она.

Особое внимание на конференции, по словам Аль-Маннаи, уделено роли женщин в борьбе с исламофобией. В рамках одной из сессий рассматривается, как ислам воспринимает женщину — в отличие от стереотипов, распространённых на Западе.