Обсуждены межпарламентские отношения между Азербайджаном и Египтом

БАКУ /Trend/ - 26 мая спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с находящимся в нашей стране с официальным визитом спикером Сената Арабской Республики Египет Абделем Вахабом Абделем Разеком.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Вначале спикер Сената Арабской Республики Египет ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса.

Затем гости побывали в Музее Гейдара Алиева в Милли Меджлисе.

Спикер Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разек подписал Памятную книгу.

На последовавшей встрече спикер Сахиба Гафарова отметила высокий уровень отношений между двумя странами и их опору на искреннюю дружбу. Была выражена уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружеских связей между двумя государствами, а также углублению межпарламентских отношений.

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, охватывающего политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы. Была отмечена исключительная роль встречных визитов и встреч на уровне глав государств в развитии двусторонних связей стран.

Было подчёркнуто важное место экономических связей в двусторонних отношениях, отмечено наличие обширных возможностей и значительного потенциала для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Египтом. Кроме того, было подчёркнуто особое значение гуманитарного сотрудничества и упомянуто успешное развитие связей в этой области в последние годы.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила значение взаимодействия между законодательными органами как одного из факторов важного позитивного влияния на двусторонние и многосторонние отношения Азербайджана и Египта. Отметив свой официальный визит в Арабскую Республику Египет в 2023-м году, она подчеркнула значение проведённых в рамках этого визита встреч и акцентировала внимание на роли совместной деятельности групп дружбы в углублении межпарламентских отношений. Подчеркнув, что подписанный между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Сенатом Арабской Республики Египет Меморандум о сотрудничестве создал важную правовую основу для дальнейшего расширения межпарламентских связей, спикер парламента сказала, что данный документ будет также способствовать развитию сотрудничества между профильными комитетами и аппаратами парламентов.

Поблагодарив за тёплый приём, спикер Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разек выразил удовлетворение своим официальным визитом в Азербайджан и пребыванием в Милли Меджлисе. Он также рассказал о встрече и обсуждениях с Президентом Ильхамом Алиевым, прошедших в дружеской и искренней атмосфере.

Как подчеркнул спикер Сената, отношения между Египтом и Азербайджаном переживают свой золотой век, что является результатом усилий глав двух государств. Он отметил большую роль этого в развитии межпарламентских связей и подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между законодательными органами.

В беседе подчёркивалась важность взаимодействия в рамках международных организаций. С удовлетворением была упомянута совместная деятельность и взаимоподдержка наших парламентов, особенно в рамках Межпарламентского Союза, Организации Исламского Сотрудничества и Движения Неприсоединения.

Информируя коллегу о Парламентской сети Движения Неприсоединения, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила учреждение этой структуры по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказав, что продолжается процесс институционализации Сети. Она выразила парламенту Египта признательность за поддержку деятельности данной структуры и поделилась своими мыслями о перспективах развития Сети.

Было отмечено вхождение Азербайджана в состав Организации Экономического Сотрудничества D-8 на её 11-м саммите в Египте в декабре 2024 года и поддержка кандидатуры нашей страны всеми членами организации, включая Египет. Также выражалась уверенность в продолжении в будущем сотрудничества в рамках международных организаций.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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