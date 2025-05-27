Власти Азербайджана помиловали гражданина Франции после личной просьбы Каи Каллас (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Помилование гражданина Французской Республики Тео Хуго Клерка было обусловлено личной просьбой верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас.

Как сказал Trend информированный источник, в адрес Азербайджана поступали многочисленные просьбы о его освобождении.

«Последнюю просьбу о его помиловании озвучила Кая Каллас во время визита в Баку. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым она лично попросила об этом, и официальный Баку отнёсся к просьбе положительно. Помилование было осуществлено не по просьбе Франции, а именно благодаря этой инициативе. Если кое-какая страна Евросоюза считает нужным выразить благодарность за освобождение своего гражданина, то эту благодарность пусть направляет не в Баку, а Кае Каллас», - сообщил источник.

Было отмечено, что Азербайджан высоко оценивает отношение Каи Каллас к стране, воспринимая её как политика, который понимает стратегический курс.

«В Баку также отмечают, что Каллас осознает значение Азербайджана и выбрала для визита именно Баку, не посещая другие страны региона», - добавил источник.

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