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На международном турнире по батутной гимнастике азербайджанские гимнасты завоевали две медали (ФОТО)

Общество Материалы 26 мая 2025 22:14 (UTC +04:00)
На международном турнире по батутной гимнастике азербайджанские гимнасты завоевали две медали (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - На международном турнире по батутной гимнастике, который проходил с 21 по 24 мая в Краснодаре, азербайджанские гимнасты успешно выступили и завоевали две медали.

Как сообщили в понедельник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана, Омар Гасымлы и Фархад Мустафаев, представляющие Азербайджан в возрастной категории "юниоры", стали обладателями серебряной медали в синхронной программе с результатом 42.850 балла.

Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов, выступавшие во взрослой возрастной категории, завоевали бронзовую медаль в синхронной программе, набрав 49.300 балла.

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На международном турнире по батутной гимнастике азербайджанские гимнасты завоевали две медали (ФОТО)
На международном турнире по батутной гимнастике азербайджанские гимнасты завоевали две медали (ФОТО)
На международном турнире по батутной гимнастике азербайджанские гимнасты завоевали две медали (ФОТО)
На международном турнире по батутной гимнастике азербайджанские гимнасты завоевали две медали (ФОТО)
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