В Стамбуле прошло мероприятие по случаю Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В центре культуры Yahya Kemal Beyatlı Gösteri в стамбульском квартале Халкалы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое "Году Конституции и Суверенитета" и 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, мероприятие было организовано при содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) и спортивного клуба İFA Стамбула.

Сначала была почтена память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем был показан видеоролик о деятельности TADEF.

В официальной части мероприятия выступили первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, руководитель группы дружбы между парламентами Турции и Азербайджана Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым, председатель TADEF Адалет Туран и другие, отметившие братство между Турцией и Азербайджаном, победу Азербайджана в 44-дневной войне и ее значение для тюркского мира.

Мероприятие продолжилось художественной программой под руководством автора и ведущей программы "Azərbaycan rüzgarı" на радио TRT Türkü Саиды Омер.

На концерте народный артист Азербайджанской Республики Алихан Самедов, певицы Ирада Ибрагимова и Гюнель Зейналова исполнили популярные музыкальные номера. Исполнительница мугама, солистка Азербайджанской государственной филармонии Равана Гурбанова исполнила образцы мугама в сопровождении ансамбля под руководством тариста Ровшана Гурбанова - на кяманче исполнял Джейхун Мурадов, на нагаре - Сайяр Теймуров. Из цифрового альбома "Azərbaycan rüzgarı", вышедшего в свет при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, азербайджанским таристом, аспирантом Стамбульского университета Парвизом Мусаевым были исполнены произведения "Лачын" и "Иряванда хал галмады".

Участники мероприятия встретили выступления мастеров искусства бурными аплодисментами.

Отметим, что мероприятие было организовано в соответствии с планом мероприятий, подготовленным в целях реализации указа Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета".

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