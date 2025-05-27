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В Милли Меджлис поступил законопроект об освобождении граждан Азербайджана и Китая от виз

Политика Материалы 27 мая 2025 11:40 (UTC +04:00)
В Милли Меджлис поступил законопроект об освобождении граждан Азербайджана и Китая от виз

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) поступил законопроект "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта".

Как сообщает во вторник Trend, законопроект был включен в повестку вчерашнего заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.

В ходе заседания законопроект был рассмотрен, обсужден и рекомендован для вынесения на пленарное заседание парламента.

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