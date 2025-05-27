Назван объем расходов на оборону и нацбезопасность в прошлом году в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из госбюджета на текущие выплаты в соответствии с расходными ордерами бюджетных организаций, связанными с расходами на оборону и национальную безопасность, было выделено 6,6 миллиарда манатов, что на 707,4 миллиона манатов, или на 12,1 процента больше, чем в 2023 году.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, эти расходы составили 5,2 процента ВВП (на 0,4 процентных пункта больше, чем в 2023 году) и 17,4 процента расходов государственного бюджета (на 1,3 процентных пункта больше, чем в 2023 году).

За отчетный период в государственном бюджете на проекты и мероприятия специального оборонного назначения направлено 3,5 млрд манатов.

Расходы ведомств и организаций, финансируемых из раздела "оборона и национальная безопасность" государственного бюджета на 2024 год, за счет средств, полученных сверх ассигнований, выделенных из государственного бюджета (внебюджетные расходы), составили 21,7 миллиона манатов, что на 5 миллионов манатов, или 29,9 процента больше, чем в 2023 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!